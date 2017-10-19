Под Вологдой столкнулись 2 поезда

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Около Вологды на железнодорожной станции Лоста столкнулись маневровый поезд и грузовой состав. Никто не пострадал, движение поездов было задержано на 10 минут.

В ночь на четверг на сортировочной станции Лоста в Вологодской области маневровый поезд врезался в грузовой состав. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на информацию МЧС.

В результате инцидента сошли с рельсов шесть порожних цистерн. Пострадавших нет. Спустя 10 минут железнодорожникам удалось восстановить движение составов. На месте аварии работают специалисты.

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