Песков прокомментировал участие Суркова в открытии памятника героям Донбасса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие помощника главы государства Владислава Суркова в церемонии открытия памятника героям Донбасса не дискредитирует наше государство как страну-посредника в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, эти герои защищали Донбасс от "агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины".

Участие помощника президента России Владислава Суркова в церемонии открытия памятника героям Донбасса не дискредитирует наше государство как страну-посредника в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Русская планета".

"Все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали Донбасс от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, Россия была и остается гарантом минских договоренностей и продолжает "последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению минских договоренностей теми сторонами, которым надлежит это сделать".

17 октября в Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник добровольцам, воевавшим в Донбассе. Он представляет собой семиметровую стелу, которая увенчана крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец". Изготовление и установка памятника были осуществлены за небюджетные деньги.

На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.