Ливанов назвал "Матильду" "плевком в православие"

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Народный артист России Василий Ливанов назвал еще не вышедший фильм "Матильда" "плевком и в православие". Актер выступил в поддержку депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Народный артист России Василий Ливанов раскритиковал фильм "Матильда" Алексея Учителя. "Споры и возмущение в обществе идут не вокруг художественных достоинств или недостатков фильма, которого пока не видел массовый зритель, возмущение вызывает беспардонное копание в теме, болезненной для русского сознания и русской истории. Учитель выставил русского царя, страдальца и мученика за веру, в оскорбительном виде — так говорят люди, мнение которых я уважаю. Его фильм — плевок и в православие", — приводит его слова "Интерфакс".

Накануне стало известно, что Генпрокуратура изучила 41 обращение депутата Натальи Поклонской относительно фильма "Матильда".

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала негодование депутата Госдумы Натальи Поклонской. При этом сама она фильм не видела и смотреть не собирается.