Польша раскритиковала Венгрию за слишком частые визиты Путина

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский раскритиковал венгерские власти за слишком частые визиты в страну президента России Владимира Путина. По его словам, Будапешт должен придерживаться позиции Евросоюза относительно России. При этом Ващиковский отметил, что Варшава не считает премьера Венгрии Виктора Орбана другом Путина.

Польша раскритиковала Венгрию за частые визиты в страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

Российский лидер в августе дважды посетил Венгрию. По словам Ващиковского, в Варшаве не испытывают радости по этому поводу, так как в Польше придерживаются другого мнения о России. Ващиковский призвал венгерские власти "соответствовать позиции ЕС в отношениях с Россией". Он также отметил, что представители Польши открыто говорили на эту тему с главой МИД Венгрии и с премьер-министром страны.

По словам Ващиковского, в Польше понимают зависимость Венгрии от российского газа в связи с тем, что терминалы СПГ в Польше и Хорватии пока не доступны. Однако он подчеркнул, что к 2022 году необходимо полностью уйти от этой зависимости. Ващиковский также подчеркнул, что в Польше не считают премьер-министра Венгрии другом российского лидера.

"Это прагматичный политик, который не имеет другой возможности. Но если будет альтернатива (российскому газу), и Венгрия не воспользуется ею, мы можем изменить свое мнение", - сказал глава МИД Польши.