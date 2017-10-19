Путин призвал страны не имитировать борьбу с терроризмом

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Безопасности в мире становится меньше, свободу получают радикалы и экстремисты. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент отметил, что некоторые страны не борются с угрозой терроризма, а лишь имитируют "удары".

Отношения между государствами деградируют, а безопасности в мире становится меньше, заявил в четверг Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что к власти рвутся экстремистские группировки, которые пытаются превратить политический ландшафт в варварство, отмечает TVC.RU.

Президент России отметил, что некоторые страны лишь имитируют борьбу с терроризмом. Путин указал, что хаос на Ближнем Востоке нельзя сделать управляемым.