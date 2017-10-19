Путин понизил себе зарплату на 10%
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Президент России Владимир Путин продлил на год действие указа о снижении зарплаты государственным служащим на 10%. Этот документ касается самого главы государства, а также председателя правительства, генпрокурора, главы СКР, сотрудников администрации президента, аппарата правительства и Счётной палаты.
Владимир Путин продлил на год действие своего указа о снижении зарплаты госслужащим на 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ касается самого главы государства, а также председателя правительства, генпрокурора, главы СКР, сотрудников администрации президента, аппарата правительства и Счётной палаты.
В первый раз Путин принял решение снизить выплаты чиновникам Кремля и аппарата правительства в 2015 году.
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