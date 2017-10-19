Суд арестовал замглавы финансового управления ФСИН Светлану Алексееву

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Басманный суд Москвы арестовал замглавы финансово-экономического управления ФСИН Светлану Алексееву. Срок содержания под стражей судья не уточнил. Алексееву обвиняют в пособничестве в растрате.

Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы финансово-экономического управления ФСИН Светлану Алексееву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой Алексеевой меру пресечения в виде ареста", - огласил судья, не уточнив срок содержания под стражей.

О задержании Алексеевой накануне сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ей было предъявлено обвинение по статье о пособничестве в растрате. Уголовное дело о растрате было возбуждено в отношении замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Он был арестован 14 сентября. Ему вменяется растрата государственных средств в размере 160 миллионов рублей.