Путин о ситуации в Каталонии: раньше надо было думать об этом

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Все происходящее в Испании из-за референдума в Каталонии - внутреннее дело страны, и здесь нужно руководствоваться демократическими принципами. Об этом завил Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Владимир Путин заявил, что каталонский вопрос необходимо решать в соответствии с конституцией Испании. Об этом сообщает TVC.RU. "Раньше надо было думать об этом. Что никто не знал о противоречиях?" – задался вопросом Путин.

Президент заметил, что в свое время Европа фактически приветствовала целый ряд государств, а затем безоговорочно поддержала отделение Косова, "провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире".

Парламент Каталонии 10 октября подписал декларацию о независимости, однако документ не был внесен на голосование. Председатель правительства региона Карлес Пучдемон заявил, что вначале необходимо провести переговоры с правительством Испании.