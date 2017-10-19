Путин: Запад экспортирует демократию по советскому примеру

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Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны занимаются экспортом демократии по советскому примеру. Выступая на заседании клуба "Валдай", глава государства отметил, что сейчас возник шанс открыть новую страницу истории.

Запад поделил геополитическое наследие СССР и начал экспортировать демократию точно так же, как советская власть экспортировала социализм. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", передает TVC.ru.

"К сожалению, западные партнеры разделили геополитическое наследие СССР, уверовали в собственную неоспоримую правоту, объявив себя победителями в холодной войне. Стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию, так же как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всему миру. Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО", - заявил глава государства.

Кроме того, президент России отметил, что основную выгоду от последствий русской революции 1917 года извлекли, прежде всего, страны Запада. По его словам, развитие этих государств стало ответом на создание СССР.

"Это не только геополитические победы по итогам так называемой "холодной войны". Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века", - сказал Путин.