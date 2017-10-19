Путин: США обладают крупнейшим арсеналом химического оружия

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Президент России Владимир Путин заявил, что США не выполняют своих обязательств по запрещению химического оружия. По его словам, несмотря на то, что именно Вашингтон был инициатором этого соглашения, Соединенные Штаты обладают крупнейшим арсеналом химоружия в мире.

США не выполняют свои обязательства по химическому разоружению. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", передает TVC.ru.

По его словам, США сами инициировали подписание договора о запрещении химического оружия. При этом, как заявил российский лидер, Соединенные Штаты обладают крупнейшим в мире арсеналом этого вида вооружения.

Путин подчеркнул также, что российская сторона выполняет свои обязательства по договору, напомнив, что СССР когда-то обладал химическим арсеналом, который мог уничтожить все живое на планете.