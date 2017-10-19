Путин: Россия будет стремиться ко всеобщему ядерному разоружению

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В четверг в Сочи прошло итоговое заседание дискуссионного клуба "Валдай". Все внимание участников встречи было приковано к Владимиру Путину. Президент России выступил с речью, в которой обозначил самые актуальные и волнующие проблемы глобальной политики, а также ответил на вопросы экспертов.

Догадки вокруг этого выступления президента одинаково строили и в России, и на Западе. Сама тема дискуссии Валдайского клуба посвящена вопросу возникновения нового миропорядка. И очевидно Владимиру Путину есть о чем рассказать. Незадолго до четверга пресс-секретарь российского лидера сообщал: над своей речью Путин работал лично, передает "ТВ Центр".

"Мир вступил в эпоху стремительных перемен. Реальность, обыденностью становится то, о чем совсем недавно говорили как о фантастике, о чем-то совершенно несбыточном. Качественно новые процессы одновременно разворачиваются во всех сферах. Напряженная динамика общественной жизни разных стран, технологическая революция - все это переплетается с изменениями на международной арене", - отметил президент.

Путин подчеркивает: многие прежние рецепты преодоления конфликтов и противоречий уже не работают. Отношения между странами продолжают ухудшаться, потому что обостряется борьба за место в мировой иерархии. Используются все средства, в том числе открытое вмешательство в дела суверенных государств.

"Достаточно посмотреть, что получилось на Ближнем Востоке, который попытались переоформить, переформатировать под себя некоторые игроки. Навязать чужую модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто напрямую силой оружия. Вместо того, чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним - некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным. Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом. А вот некоторые современные опыты последнего времени все-таки показывают и положительные примеры. Имею в виду – вы, наверное, ожидали, что я это скажу - сирийский опыт. Он как раз показывает, что такой разрушительной политике есть альтернатива. Я бы хотел сказать, чти эти действия и движения позитивные даются нам не просто, в регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения. И с этим терпением, очень аккуратно взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса. Уважая их интересы", - заявил Путин.

Именно уважение к партнерам и международному праву Путин называет одним из приоритетов, на которых должны строиться отношения. Только путем диалога можно решать конфликты, а их в современном мире пока становится все больше.

"Твёрдо убеждены: даже самые сложные "узлы" – будь то кризис в Сирии или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине – надо распутывать, а не рубить", - подчеркнул Путин.

Взять, к примеру, ситуацию в Испании. Позиция России неизменна: всё происходящее – это внутреннее дело страны. В Евросоюзе стремление Каталонии к независимости однозначно осудили, но при этом относительно недавно приветствовали распад других европейских государств.

"Зачем же нужно было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить – прямо скажу – "старшему брату" из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире? Напомню, что когда Крым, например, так же объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось. А теперь вот, пожалуйста, – Каталония. В другом регионе – Курдистан. И это, может быть, ещё далеко не исчерпывающий список. И возникает вопрос: а что мы будем делать? Как к этому относиться? Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть "правильные" борцы за независимость и свободу, и есть "сепаратисты", которые не могут отстаивать свои права, даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим всё время, двойные стандарты – вот ярчайший пример двойных стандартов – таят в себе серьёзную опасность для стабильного развития Европы и других континентов", - отметил Путин.

На словах очень многие политики декларируют свое стремление к равноправному партнерству и решению глобальных проблем. Но на деле, замечает Путин, все больше проявляется эгоизм. Президент в качестве примера очень подробно остановился на ядерном соглашении с Соединенными Штатами. Американцы получили доступ ко всем совершенно секретным объектам ядерного оружейного комплекса России. Наша страна позволила себя контролировать и выполнила свою часть сделки по разоружению. И в то же самое время США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала. Другой похожий пример - уничтожение химического оружия. Ведущие западные СМИ факт полного исполнения Россией своих обязательств "не заметили". США словно взяли за истину свое исключительное превосходство и буквально во всех сферах продвигают свои интересы. В том числе и коммерческие.

"Недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США. Да и объемов-то еще там не хватает. Нам пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов, "Южного" и "Северного" потоков, несмотря на то, что такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению её безопасности. Повторю: у каждого государства, естественно, есть свои политические, экономические и другие интересы. Вопрос в том, как, какими средствами их защищать и продвигать", - заявил Путин.

Еще один вызов, с которым столкнулась Россия, это расширение НАТО, хотя Запад тоже обещал этого не делать. Груз взаимного недоверия растет и одной из площадок для диалога остается Организация Объединенных Наций. По мнению Путина, альтернативы ООН нет, но и ее система должна совершенствоваться. По словам президента России, будущее мира может быть только общим, а значит и ответственность лежит на всем мировом сообществе.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".