До конца 2018 года на ВДНХ отреставрируют около 40 павильонов

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До конца 2018 года на ВДНХ планируют отреставрировать около 40 легендарных павильонов. Большую часть исторических зданий уже начали приводить в порядок. А некоторым уже вернули их первоначальный облик.

В пятницу в 36-м павильоне ВДНХ состоится торжественное открытие Государственного центрального музея кино. А накануне экспозицию посетил Мэр Москвы. Сергею Собянину рассказали, что фонды музея займут два корпуса. В первом оборудовали специальные залы для кинопоказов. Там посетителям продемонстрируют как пленочные, так и цифровые картины. Во втором будут храниться ценные экспонаты и работать научно-образовательный комплекс, передает "ТВ Центр".

Также мэр Москвы посетил ещё один исторический павильон - "Книги", который также открывается после реставрации. Это настоящий подарок для книголюбов. В одном здании создали читальные залы, площадку для лекций и дискуссий, а также книжный магазин и уютное кафе. Будет работать и библиотека, в которой собраны редкие издания книг.