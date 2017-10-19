Экс-глава Дагестана Абдулатипов получил новую должность

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Президент России Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспийского региона.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен спецпредставителем президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспийского региона. Указ подписал сам глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в указе.

3 октября Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова с поста главы Дагестана. Также он назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

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