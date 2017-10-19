Путин: мы не возвращаемся в пятидесятые годы

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Россия не возвращается в 50-е годы, ее туда пытаются вернуть. Об этом завил Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что Россия выполняет ряд соглашений с США в одностороннем порядке, а Вашингтон оправдывает свое бездействие тем, что "денег нет".

Владимир Путин заявил, что Россия выступает за всеобщее ядерное разоружение. "На вопрос, возможно ядерное разоружение или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет - ответ тоже утвердительный, да, хочет и будет к этому стремиться", - сказал президент в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Москва выполняет ряд соглашений с Вашингтоном в одностороннем порядке, а США оправдывают свое бездействие отсутствием денег. "Мы не возвращаемся в пятидесятые годы. Нас пытаются возвратить в пятидесятые годы", - отметил Путин.

В последнее время Россию обвиняют в нарушении договора РСМД, добавил президент.