Путин оценил Астанинские переговоры по Сирии

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность своему казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву за предоставление площадки для консультаций по Сирии в Астане. По его словам, Россия работает со всеми участниками процесса урегулирования в Сирии очень аккуратно.

Москва работает со всеми участниками процесса урегулирования в Сирии очень аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарной сессии форма "Валдай", сообщает TVC.ru.

"Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права", - отметил президент.

"Я бы хотел сказать, что эти действия и движение позитивное дается нам не просто. В регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы", - добавил он.

Также Путин поблагодарил своего казахского коллегу Нурсултана Назарбаева за предоставление площадки для консультаций по Сирии в Астане.

"Хочу отметить, что были моменты, когда президент Назарбаев брал на себя даже определённую ответственность для того, чтобы удержать за столом переговоров все конфликтующие и договаривающиеся стороны", - отметил президент России.