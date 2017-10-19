Путин допустил, что президентом России может стать женщина

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Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", допустил, что следующим президентом России может стать женщина.

Владимир Путин заявил, что президентом России может стать женщина. "У нас все возможно", - сказал глава государства, отвечая на вопрос ведущего.

Ранее сообщалось, что Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах-2018, она позиционирует себя как кандидата "против всех".