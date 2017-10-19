Путин: поразить КНДР одним ударом не получится

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Ситуация вокруг Северной Кореи очень опасна, уверен президент России Владимир Путин. По его словам, если США и их партнеры решат нанести упреждающий удар по КНДР, поразить все цели им не удастся. Российский лидер отметил, что никто не знает, "что и где у Пхеньяна запрятано".

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг КНДР в высшей степени опасной. Об этом сообщает TVC.ru.

"Ситуация опасная. Разговоры об обезоруживающем ударе, мы слышим намеки или прямые угрозы. Это очень опасно. Кто знает, что и где у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить. Сомневаюсь, почти уверен, что это невозможно", - сказал президент России, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он подчеркнул, что есть только один путь – договориться и относиться с уважением к этой стране. "Работать надо, и нужно избавиться от воинственной риторики, осознать опасность, которая связана с этой ситуацией, перешагнуть через свои амбиции и ругаться перестать", - заявил президент.

Ранее КНДР пообещала нанести в неожиданный момент "невероятный" удар по территории США. Пхеньян отметил, что "Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные".

16 октября у берегов Корейского полуострова начались военные маневры США и Южной Кореи. В учениях участвует ударная корабельная группа, возглавляемая авианосцем. С южнокорейской стороны к учениям привлечен эсминец и самолеты для борьбы с подводными лодками.

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