На саммите в Брюсселе обсудили Brexit, Иран и проблему мигрантов

Теги: Политика саммит евросоюз

Brexit, ядерная сделка с Ираном, мигранты, создание Евросоюзом собственного механизма для обеспечения безопасности и обороны - эти и другие болезненные не только для Европы, но и всего мира темы обсуждают лидеры Старого Света в Брюсселе. Еще один важный вопрос - отделение Каталонии от Испании - в официальную повестку дня не включен, однако участники не обошли вниманием и эту проблему.

Не проронив и слова, Мариано Рахой спешно проходит мимо толпы журналистов. Всего за пару часов до начала встречи в Брюсселе испанский премьер объявил: Мадрид готов временно лишить Каталонию статуса автономии, передает "ТВ Центр". Роспуск, а, возможно, и арест всей местной администрации, внеочередные выборы в парламент. Вот ответ на каталонский референдум о независимости. Ответ, с которым в Брюсселе вроде бы все согласны.

В 1991 году на таком же брюссельском саммите поддержали стремление к независимости бывших югославских республик Словении и Хорватии. Потом - уже, правда, не единогласно - признали государственность Косово.

"Несмотря на то, что коллеги говорят об аналогиях хорватской истории с происходящим сейчас в Каталонии - мы считаем, что сейчас все должно решаться через диалог с властями страны и с соблюдением испанской конституции", - отметил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Прекрасно, впрочем, понимая как эта "избирательная демократия" может выглядеть со стороны, каталонский вопрос оставили "за скобками". Главная тема для разговора - Brexit. И тут все еще не нашли общий язык.

"Несколько недель назад я предложила смелую и амбициозную повестку, видение будущего нашего партнерства с ЕС. Думаю, в течение следующих недель мы увидим прогресс в этом направлении", - отметила британский премьер Тереза Мэй.

Пока же Лондон и Брюссель срывают все сроки. Развод с Евросоюзом должен завершиться в марте 2019 года. А стороны так и не договорились, как торговать на общем когда-то рынке, закрывать ли границу с остающейся в ЕС Ирландией. Да и вопрос выплаты "алиментов" никто не отменял.

Самые неуступчивые позиции, пишет пресса, в переговорном процессе заняли Франция и Германия. Париж и Берлин понимают: решать все проблемы Единой Европы им теперь придется в основном за свой счет. Взять хотя бы миграционный кризис. А ведь Европу вполне может накрыть новой его волной. Анкара грозит отказаться от сделки по беженцам, если Европа не выполнит своих обязательств. Деньги - еще три миллиарда евро - турецкой стороне уже пообещали. Но вот принимать "в европейскую семью" уже не хотят. На саммите обсуждают прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.

"Что касается того, что мы считаем нашими демократическими ценностями, то развитие Турции должно оцениваться тут как очень негативное. Речь не только о том, что были арестованы многие немцы. Общее демократическое развитие в Турции, по моему мнению, движется в неверном направлении. И нас это очень беспокоит", - подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Поводы для беспокойства регулярно дает и главный союзник за океаном. Резкая риторика президента США а в адрес Северной Кореи, намерение отменить ядерную сделку с Ираном. Все это, конечно, не добавляет стабильности в мире. А недавний пакет принятых Конгрессом санкций может больно ударить и по европейской энергобезопасности. На этом фоне голоса в пользу отмены антироссийских ограничений все громче. Вопрос, вероятно, будут обсуждать на декабрьском саммите в Брюсселе.

В декабре же лидеры должны обсудить и амбициозный проект "перезапуска Европы". Реформирование ЕС, запустить которое намерен президент Франции Эммануэль Макрон. В чем конкретно оно будет заключаться, пока неизвестно. Но одно понятно уже сейчас: в своем нынешнем виде Европейский союз справиться с собственными проблемами не может.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Бельгия, Брюссель.