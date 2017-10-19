На акции протеста у Верховной Рады остались только соратники Саакашвили

Теги: Украина саакашвили протест

Участники всех политических сил кроме сторонников партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили отказались продолжать акцию протеста у стен Верховной Рады. Они будут протестовать другими методами. По данным СМИ, они пойдут к администрации президента в Киеве.

Сторонники партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили продолжают митинговать у стен Верховной Рады. Участники других политических сил продолжат протест другими методами, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, остальные участники акции протеста направились в сторону администрации президента Петра Порошенко. Они хотят добиться внесения в парламент законопроекта об антикоррупционных судах.

Ранее стало известно, что почти 700 человек вышли на новый митинг, который проходит в Киеве с 17 октября. Район, где находится палаточный городок, оцеплен. Участники акции протеста заявили, что останутся у здания Верховной Рады пока их требования не будут выполнены.

Накануне у стен парламента снова произошли стычки с полицией.

Читайте также:

У стен Рады увеличилось число митингующих

Протестующие в Киеве пригрозили не выпускать депутатов из Рады

В Киеве объяснили отказ Порошенко встретиться с протестующими