На акции протеста у Верховной Рады остались только соратники Саакашвили
Теги: Украина саакашвили протест
Участники всех политических сил кроме сторонников партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили отказались продолжать акцию протеста у стен Верховной Рады. Они будут протестовать другими методами. По данным СМИ, они пойдут к администрации президента в Киеве.
Сторонники партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили продолжают митинговать у стен Верховной Рады. Участники других политических сил продолжат протест другими методами, передает ТАСС.
По данным РИА Новости, остальные участники акции протеста направились в сторону администрации президента Петра Порошенко. Они хотят добиться внесения в парламент законопроекта об антикоррупционных судах.
Ранее стало известно, что почти 700 человек вышли на новый митинг, который проходит в Киеве с 17 октября. Район, где находится палаточный городок, оцеплен. Участники акции протеста заявили, что останутся у здания Верховной Рады пока их требования не будут выполнены.
Накануне у стен парламента снова произошли стычки с полицией.
Читайте также:
У стен Рады увеличилось число митингующих
Протестующие в Киеве пригрозили не выпускать депутатов из Рады
В Киеве объяснили отказ Порошенко встретиться с протестующими
Новости по теме Украинский кризис
-
19 октября 2017
У стен Рады увеличилось число митингующих
-
19 октября 2017
Протестующие в Киеве пригрозили не выпускать депутатов из Рады
-
19 октября 2017
В Киеве объяснили отказ Порошенко встретиться с протестующими
-
18 октября 2017
Глава самопровозглашенной ДНР Захарченко примет участие в выборах 2018 года