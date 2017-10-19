Ядерные испытания, терроризм и Украина: о чем говорил Путин на "Валдае"

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Причины и пути решения актуальных мировых проблем - этой теме было посвящено выступление Владимира Путина на итоговом заседании дискуссионного клуба "Валдай". Президент России подробно рассказал о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, Корейском полуострове, Украине, отношениях нашей страны с НАТО. А также ответил на десятки вопросов экспертов.

Догадки вокруг этого выступления президента одинаково строили и в России, и на Западе. Сама тема дискуссии Валдайского клуба посвящена вопросу возникновения нового миропорядка. И очевидно Владимиру Путину есть о чем рассказать. Незадолго до четверга пресс-секретарь российского лидера сообщал: над своей речью Путин работал лично, передает "ТВ Центр".

"Мир вступил в эпоху стремительных перемен. Реальность, обыденностью становится то, о чем совсем недавно говорили как о фантастике, о чем-то совершенно несбыточном. Качественно новые процессы одновременно разворачиваются во всех сферах. Напряженная динамика общественной жизни разных стран, технологическая революция - все это переплетается с изменениями на международной арене", - отметил президент.

Путин подчеркивает: многие прежние рецепты преодоления конфликтов и противоречий уже не работают. Отношения между странами продолжают ухудшаться, потому что обостряется борьба за место в мировой иерархии. Используются все средства, в том числе открытое вмешательство в дела суверенных государств.

"Достаточно посмотреть, что получилось на Ближнем Востоке, который попытались переоформить, переформатировать под себя некоторые игроки. Навязать чужую модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто напрямую силой оружия. Вместо того, чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним - некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным. Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом. А вот некоторые современные опыты последнего времени все-таки показывают и положительные примеры. Имею в виду – вы, наверное, ожидали, что я это скажу - сирийский опыт. Он как раз показывает, что такой разрушительной политике есть альтернатива. Я бы хотел сказать, чти эти действия и движения позитивные даются нам не просто, в регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения. И с этим терпением, очень аккуратно взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса. Уважая их интересы", - заявил Путин.

Именно уважение к партнерам и международному праву Путин называет одним из приоритетов, на которых должны строиться отношения. Только путем диалога можно решать конфликты, а их в современном мире пока становится все больше.

"Твёрдо убеждены: даже самые сложные "узлы" – будь то кризис в Сирии или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине – надо распутывать, а не рубить", - подчеркнул Путин.

Взять, к примеру, ситуацию в Испании. Позиция России неизменна: всё происходящее – это внутреннее дело страны. В Евросоюзе стремление Каталонии к независимости однозначно осудили, но при этом относительно недавно приветствовали распад других европейских государств.

"Зачем же нужно было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить – прямо скажу – "старшему брату" из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире? Напомню, что когда Крым, например, так же объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось. А теперь вот, пожалуйста, – Каталония. В другом регионе – Курдистан. И это, может быть, ещё далеко не исчерпывающий список. И возникает вопрос: а что мы будем делать? Как к этому относиться? Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть "правильные" борцы за независимость и свободу, и есть "сепаратисты", которые не могут отстаивать свои права, даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим всё время, двойные стандарты – вот ярчайший пример двойных стандартов – таят в себе серьёзную опасность для стабильного развития Европы и других континентов", - отметил Путин.

На словах очень многие политики декларируют свое стремление к равноправному партнерству и решению глобальных проблем. Но на деле, замечает Путин, все больше проявляется эгоизм. Президент в качестве примера очень подробно остановился на ядерном соглашении с Соединенными Штатами. Американцы получили доступ ко всем совершенно секретным объектам ядерного оружейного комплекса России. Наша страна позволила себя контролировать и выполнила свою часть сделки по разоружению. И в то же самое время США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала. Другой похожий пример - уничтожение химического оружия. Ведущие западные СМИ факт полного исполнения Россией своих обязательств "не заметили". США словно взяли за истину свое исключительное превосходство и буквально во всех сферах продвигают свои интересы. В том числе и коммерческие.

"Недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США. Да и объемов-то еще там не хватает. Нам пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов, "Южного" и "Северного" потоков, несмотря на то, что такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению её безопасности. Повторю: у каждого государства, естественно, есть свои политические, экономические и другие интересы. Вопрос в том, как, какими средствами их защищать и продвигать", - заявил Путин.

Еще один вызов, с которым столкнулась Россия, это расширение НАТО, хотя Запад тоже обещал этого не делать. Груз взаимного недоверия растет и одной из площадок для диалога остается Организация Объединенных Наций. По мнению Путина, альтернативы ООН нет, но и ее система должна совершенствоваться. По словам президента России, будущее мира может быть только общим, а значит и ответственность лежит на всем мировом сообществе.

Владимир Путин также ответил на вопросы участников дискуссии. И одна из первых тем - возможно ли в мире ядерное разоружение. Российский лидер считает, что это возможно. Он также подчеркнул, что Россия выступает за всеобщее ядерное разоружение и будет к этому стремиться. При этом Владимир Путин обратил внимание на то, что современные высокотехнологичные государства развивают другие виды вооружения, лишь немного уступающие ядерному. Президент подчеркнул, что и Россия, наблюдая за тем, что происходит в мире, готова к созданию подобных видов оружия. Ответил Владимир Путин и на вопрос, касающийся звучащих на Западе обвинений в адрес Москвы относительно того, что она якобы не намерена соблюдать соглашение о ракетах средней и меньшей дальности.

"В последнее время часто мы слышали обвинения, что Россия вот нарушает этот договор. Что-то разрабатывает. Может, и было бы такое искушение, если бы у нас не появились ракеты авиационного и морского базирования. Теперь у нас есть. У США были такие ракеты, у нас не было. Мы когда договорились о ликвидации ракет средней и малой дальности, речь шла о "першингах" наземного базирования и наших ракетных системах. Кстати, у США остались ракеты и воздушного, и морского базирования. По сути, с советской стороны это тоже было одностороннее разоружение. Теперь у нас есть такие ракеты и воздушного, и морского базирования. Вон, видите, как эффективно работаю "Калибры". То со Средиземного моря, из акватории Каспийского моря, то с воздуха, то с подводных лодок. Пожалуйста, как угодно", - отметил Путин.

Вновь был поднят вопрос о референдуме о независимости Каталонии. Владимир Путин подчеркнул, что Запад выпустил джина из бутылки, признав независимость Косово. Еще одна тема, по отношению к которой Запад проводит политику двойных стандартов - работа российских СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента на беспрецедентное давление на канал со стороны США. Его требуют зарегистрировать как иностранного агента, что ставит крест на нормальном функционировании RT.

"Нам все время говорили о том, что нелепо, недемократично давить на любые средства массовой информации законно функционирующие. Закрывать, гонять, оказывать давление на журналистов. Сейчас то, что мы видим, что происходит вокруг наших средств массовой информации, повторяю, по мощности несопоставимых, гораздо меньшей мощности, чем американские или британские СМИ, это просто, ну, не знаю даже, как назвать. Недоумение - это слишком мягко сказано. Поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", - указал Путин.

Не обошлось, конечно, без Украины. Владимир Путин заявил, что ситуация в соседнем государстве - следствие антиконституционного захвата власти, который произошел при поддержке Брюсселя. Теперь Европа заинтересована в стабилизации обстановки, но делает для этого слишком мало. Страны ЕС должны повлиять на киевские власти.

Другой очаг напряженности на карте мира - Северная Корея. По словам Путина, там сложилась чрезвычайно опасная ситуация. Каким оружием обладает КНДР, неизвестно. Попытки решить конфликт с помощью силы могут обернуться катастрофическими последствиями. Поэтому единственный способ утихомирить Пхеньян - сесть за стол переговоров.

Гораздо меньше беспокойства вызывают действия НАТО у границ России. Путин заявил, что Москва контролирует ситуацию. "Каждый шаг нам известен, понятен. Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем", – отметил президент.

Одной из самых интригующих тем стали президентские выборы 2018 года. Путина спросили, какими качествами должен обладать следующий глава государства. Действующий президент ответил: он должен быть способен вывести Россию на новый уровень развития. Речь о политической системе, экономике, обороноспособности - всём, что может сделать страну конкурентоспособной и устремленной в будущее.