У Владимира Этуша похитили почти 30 миллионов рублей

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Актер Владимир Этуш в 2013 году стал жертвой мошенничества. По данным СКР, экс-председатель Национального банка Абхазии Дауру Барганджия обманным путем похитил почти 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении крупной суммы денег у российского актера Владимира Этуша. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по столице Юлию Иванову.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее стало известно, что в 2013 году у Владимира Этуша обманным путем похитили почти 30 миллионов рублей. По данным следствия, это сделал бывший председатель Национального банка Абхазии Дауру Барганджия. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.