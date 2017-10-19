Собянин принял участие в открытии Музея кино на ВДНХ

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В четверг на ВДНХ мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский осмотрели новый Государственный музей кино. Уже в пятницу исторический павильон распахнёт свои двери для первых посетителей. Здесь под одной крышей удалось собрать тысячи уникальных экспонатов, связанных с советским и российским кинематографом.

Атмосфера будто на съемочной площадке. Не хватает только главных действующих лиц - актеров и режиссера. Каждый зал - определенная веха в истории кино. От создания и практически до наших лет, передает "ТВ Центр".

Вокруг царит дух кино. Помогают погрузиться в атмосферу и все экспонаты. Раньше они были буквально под замками - хранились на киноконцерне "Мосфильм". Теперь любоваться ими могут все желающие. К примеру, монтажный стол. Рассмотреть можно каждую деталь, вплоть до кадров на кинопленке. По соседству - зал, посвященный работе фронтовых операторов. Сохранились и кинокамеры той эпохи. Настоящий эксклюзив - и все под одной крышей.

Наполнить павильон искусством решили после реконструкции. Раньше тут располагался павильон водного хозяйства с представленной техникой для мелиорации. Экспозиции в обновленном Доме кино планируют менять часто.

"Благодаря в том числе и вашим стараниям, стараниям Министерства культуры, территория ВДНХ становится не только выставочной территорией, не только прогулочной и развлекательной, но и территорией музеев. Крупнейшим музейным кластером становится. Уже 6 музеев работают на территории, еще 10 планируется в ближайшее время к открытию. Я поздравляю москвичей, что они приобрели такой замечательный объект", - отметил Собянин.

"На наших глазах ВДНХ превращается из недоделанного оптового рынка, на который было страшно зайти, в одно из самых притягательных, восхитительных и интересных точек культуры на карте нашей столицы. И не только на карте нашей столицы, но и в целом в масштабах нашей страны и Европы", - сказал Мединский.

С четверга свои двери открыли еще два павильона на ВДНХ. Это обновленный Дом книги и музей пчеловодства. Оба здания восстановили с ориентиром на современное использование. Из развлечений - интерактивные мультимедийные залы и лектории.

Главная выставка страны вступила во второй этап своего возрождения. Впереди - открытие 10 новых музеев, посвященных различным сферам искусства. Все это станет частью музейного городка. Ворота в этот город и основной площадкой комплекса станет музей ВДНХ, который откроется в крыле арки главного входа. Ожидается, что новые музеи и выставки привлекут на ВДНХ порядка 5 миллионов посетителей в год.

Александра Сергомасова, Юлия Степина, Кирилл Макаров, Алексей Комаров, Александр Званцев, "ТВ Центр".