В Коломне полицейский на автомобиле сбил ребенка

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Сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу сбил 11-летнего ребенка в Подмосковье. Полиция Московской области проводит проверку по факту произошедшего.

Полиция Московской области проводит проверку в отношении сотрудника правоохранительных органов, который сбил на автомобиле 11-летнего ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в Коломне. За рулем личного автомобиля во внеслужебное время находился сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУ МВД по Подмосковью.