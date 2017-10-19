В Коломне полицейский на автомобиле сбил ребенка
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Сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу сбил 11-летнего ребенка в Подмосковье. Полиция Московской области проводит проверку по факту произошедшего.
Полиция Московской области проводит проверку в отношении сотрудника правоохранительных органов, который сбил на автомобиле 11-летнего ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Подмосковью.
Инцидент произошел в Коломне. За рулем личного автомобиля во внеслужебное время находился сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУ МВД по Подмосковью.