Трамп опасается конфликтов с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо воздерживаться от конфликтов с Россией. При этом он считает необходимым противостоять влиянию Москвы на Ближнем Востоке и Украине. Об этом сказал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен противостоять влиянию Москвы на Ближнем Востоке и Украине. При этом он видит целью США воздерживаться от конфликтов с Россией, заявил помощник президента страны по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Что касается России, то она представляет для нас вызов в области национальной безопасности", - приводит слова Макмастера ТАСС.

По его словам, глава Белого дома определил для администрации "совершенно ясные и определенные направления действий в отношениях" с Москвой.

"Так, у него весьма прочная позиция по Ближнему Востоку и, например, Украине, где надо противостоять дестабилизирующему поведению России. Однако он также хочет, чтобы мы обеспечивали сдерживание какого-либо конфликта с Россией. Мы не считаем, что это будет отвечать чьим бы то ни было интересам", - сказал Макмастер.

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