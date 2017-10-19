ЕС не будет вмешиваться в дела Испании и Каталонии

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Проблема Каталонии вызывает обеспокоенность у Евросоюза. Однако Брюссель не намерен вмешиваться в дела Мадрида и Барселоны, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что проблема Каталонии "вызывает обеспокоенность". Тем не менее, по его словам, она не обсуждается на нынешнем саммите ЕС, передает "Интерфакс".

"Наша позиция ясна: никакого пространства для посредничества, инициатив или международных действий со стороны институтов ЕС и стран-членов в урегулировании политического кризиса в Каталонии нет", - отметил он.

Туск добавил, что у всех есть "эмоции, мнения и оценки", но, "пространства для вмешательства ЕС в эту проблему нет".

По его словам, он не ожидает каких-либо серьезных дебатов или дискуссий относительно того, что происходит в Каталонии, поскольку этот вопрос не внесен в повестку дня саммита.