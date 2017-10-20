Посольство России ответило на обвинения Хейли во "вмешательстве" в дела США

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Посольство России в США ответило на обвинения американского постпреда при ООН. Никки Хейли ранее заявила, что Россия ведет войну, вмешиваясь в выборы других государств. И действует так якобы из-за слабой экономики и плохого оснащения вооруженных сил.

Посольство России в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором ответило на обвинения постпреда США в ООН Никки Хейли во вмешательстве в дела США, в том числе выборы в 2016 году, передает РИА Новости.

"Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США", - сообщили в посольстве. Дипломаты отметили, что с ноября 2015 года предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому так и не увидели. Российская сторона порекомендовала Вашингтону искать тех, кто вмешивался в их выборы, среди "союзников и друзей".

В четверг Хейли заявила, что вмешательство в выборы других стран - это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики и "вооруженные силы страны недостаточно велики".

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