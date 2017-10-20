В России вступил в силу новый регламент ГИБДД

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С 20 октября в России вступают в действия новые правила ГИБДД. Согласно им, сотрудники ДПС смогут останавливать автомобиль в любом месте, не будут выдавать справки после ДТП, также им будет запрещено устраивать "засады".

В России с 20 октября вступил в силу новый регламент ГИБДД. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Среди нововведений для сотрудников ГИБДД: инспекторы смогут останавливать автомобиль вне постов ДПС, при этом патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения. Также сотрудники ГАИ больше не будут выдавать справки ДТП. Инспекторы смогут снимать действия правонарушителей на видеорегистратор или мобильный телефон.

Для автомобилистов меняется процедура проверки документов. Водители смогут при остановке автомобиля предъявить электронный полис ОСАГО, распечатанный на бумаге. Также им разрешено снимать действия инспектора на камеру, но только если это не мешает полицейскому выполнять свои обязанности.

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