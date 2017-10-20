Путин встретился с участниками фестиваля молодежи в Сочи

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Владимир Путин в четверг вечером пообщался с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Встреча прошла в одном из кафе Сочи.

Владимир Путин встретился с гостями Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники форума приветствовали президента аплодисментами. Общение получилось неформальным. Владимира Путина тут же взяли в плотное кольцо и засыпали вопросами. Говорили о политике, но студентов не меньше интересовали культурные связи, вопросы межнационального общения и профессионального развития.

Представители Мозамбика и Сербии подарили Владимиру Путину значки своих стран и попросили президента прийти на церемонию закрытия фестиваля в субботу.