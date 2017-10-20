Минобороны: Госдеп признал применение боевиками химоружия в Сирии

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В российском Минобороны считают, что Госдеп США впервые официально признал применение террористами в Сирии химического оружия. Так в ведомстве отреагировали на заявление Вашингтона о нежелательности посещения американцами Сирии и, в частности города Идлиб.

Госдеп США признал, что террористы, связанные с запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой", используют химическое оружие в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, комментируя призыв Вашингтона не посещать Сирию и, в частности Идлиб, пишет "Интерфакс".

"В тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан- Нусрой", которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие". Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры" "химического оружия" в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", - сказал Конашенков.

Он напомнил, что в провинции Идлиб на данный момент зафиксирован только один случай применения химического оружия — в Хан-Шейхуне. США обвинили в этом правительственные войска.

Говоря об обвинениях в бомбардировке Идлиба, Конашенков заявил, что российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам №в отличие от США и коалиции, добившихся "выдающейся победы" в Ракке, попросту стерев ее с лица земли".