Новорожденным будут дарить подарки от государства

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В Минтруде предлагают выдавать матери новорожденного бесплатный набор необходимых на первое время вещей. Туда могут войти подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи. В среднем такой набор может стоить 10–15 тысяч рублей.

Минтруд предложил выдавать бесплатные наборы для новорожденных, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект плана ведомства, который оно разработало к Десятилетию детства (2018-2027).

Нововведение может вступить в силу уже в следующем году. В первый набор малыша будут входить подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые вещи. Закупка наборов ляжет на регионы. По оценкам экспертов, стоимость детской корзины составит от 10 до 15 тысяч рублей.

"Набор будет рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах", - рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

В Минпромторге отметили, что такая традиция существует во многих странах мира. Эта мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране и поддержать отечественного производителя.

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