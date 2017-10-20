Для борьбы с коррупцией чиновникам урежут полномочия

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Эксперты ФСБ разработали критерии, по которым намерены оценить коррупциогенность чиновников. По итогам оценки будет определен круг лиц, чья деятельность и имущественное положение должны находиться под особым вниманием. Число госслужащих, ответственных за принятие управленческих решений, могут сократить.

В России могут сократить количество чиновников, ответственных за принятие управленческих решений. Такая возможность заложена в разработанных Научно-исследовательским центром ФСБ критериях, согласно которым планируется оценить коррупциогенность всех должностей государственной и муниципальной службы.

Подготовка к проведению оценки может начаться уже в 2017 году, сообщил "Известиям" зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Любой человек, обладающий властными полномочиями, так или иначе подвержен коррупционным рискам. Так происходит в бизнесе, на госслужбе, в политической организации. Нам важно сделать так, чтобы те, кто в силу своей должности подвержен им больше остальных, оказался в условиях максимальной прозрачности. Мы должны стремиться оставить ему минимум возможностей для совершения преступления, с одной стороны, и минимум потребности - с другой", - пояснил Выборный.

16 октября в Госдуму был внесен проект закона о защите людей, пожаловавшихся на коррупцию, согласно которому они могут быть защищены от ущемления их прав и законных интересов в течение двух лет с момента регистрации уведомления о правонарушении.

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