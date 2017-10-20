Политолог о выступлении Владимира Путина на "Валдае"
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Выступление Владимира Путина на итоговом заседании клуба "Валдай" охватило главные мировые проблемы. Президент изложил достаточно подробно позицию России и ключевые принципы нашей политики. Владимир Путин произносит всем понятные слова об эгоизме и хамстве на государственном уровне и они формируют картину кризисов и на Ближнем Востоке, и на Корейском полуострове, и в отношениях Россия-НАТО.
О выступлении Владимира Путина в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Комментарий политолога смотрите в видео.