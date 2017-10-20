Скачок давления мог стать причиной пожара на газопроводе в Луховицах

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Пожар на газопроводе в подмосковных Луховицах мог произойти из-за скачка давления. На данный момент открытое горение ликвидировано, весь газ на перекрытом участке выгорел. Во время ЧП никто не пострадал, поставка газа населению проводится по резервной ветке.

Аварию на газопроводе в подмосковных Луховицах мог спровоцировать скачок давления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

"Предварительно в трубе случился технологический перепад давления, оно резко одномоментно возросло, что привело к порыву трубы", - рассказали специалисты.

При этом источник ТАСС в экстренных службах заявил, что причиной аварии на газопроводе могла стать трещина в трубе. На данный момент открытое горение ликвидировано, весь газ на перекрытом участке выгорел.

Во время ЧП никто не пострадал, поставка газа населению проводится по резервной ветке.

Рано утром 20 октября на магистрали "Средняя Азия - Центр" в Луховицком районе загорелся участок газопровода. Произошло "факельное горение", аварийный участок был заблокирован.