В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает внедрение института "народного инспектора" в целях повышения безопасности дорожного движения. Документ был подготовлен МВД России в целях реализации поручения президента России.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о "народных инспекторах" на дорогах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В документе указано, что постановления о назначении административных наказаний за нарушения ПДД могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении "в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения".

Законопроект подготовлен МВД России в целях реализации поручения президента России Владимира Путина.

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