Фигурант дела Серебренникова уехала из России на автобусе

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Мосгорсуд признал законным заочный арест фигурантки дела Кирилла Серебренникова Екатерины Вороновой. В ходе заседания стало известно, что еще в мае она покинула Россию и уехала на автобусе в Латвию.

Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова покинула Россию на туристическом автобусе. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в пятницу в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на ее заочный арест.

"В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию России, выехав в Латвийскую Республику", - огласила материалы дела судья.

Адвокат Вороновой Александра Пирогова пояснила, что она уехала из России еще в мае, до возбуждения против нее уголовного дела.

В результате суд признал законным арест продюсера, пишет "Интерфакс".

Екатерина Воронова обвиняется в хищении денежных средств на проект "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова.

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