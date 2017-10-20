Фигурант дела Серебренникова уехала из России на автобусе
Теги: суд Мошенничество россия
Мосгорсуд признал законным заочный арест фигурантки дела Кирилла Серебренникова Екатерины Вороновой. В ходе заседания стало известно, что еще в мае она покинула Россию и уехала на автобусе в Латвию.
Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова покинула Россию на туристическом автобусе. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в пятницу в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на ее заочный арест.
"В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию России, выехав в Латвийскую Республику", - огласила материалы дела судья.
Адвокат Вороновой Александра Пирогова пояснила, что она уехала из России еще в мае, до возбуждения против нее уголовного дела.
В результате суд признал законным арест продюсера, пишет "Интерфакс".
Екатерина Воронова обвиняется в хищении денежных средств на проект "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова.
Читайте также:
Суд продлил арест Серебренникову до 19 января 2018 года
СКР рассказал о черной кассе в "Седьмой студии" Серебренникова
Новости по теме Дело Серебренникова
-
17 октября 2017
Суд продлил арест Серебренникову до 19 января 2018 года
-
17 октября 2017
Серебренников попросил суд разрешить ему доснять фильм о Цое
-
17 октября 2017
СКР рассказал о черной кассе в "Седьмой студии" Серебренникова
-
12 октября 2017
СКР попросил суд продлить на три месяца домашний арест Серебренникова