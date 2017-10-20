В Москве задержали мужчину с полным рюкзаком гашиша
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В центре Москвы полицейские задержали 23-летнего жителя Курганской области, у которого в рюкзаке нашли больше килограмма гашиша. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Столичные полицейские задержали 23-летнего мужчину, у которого при обыске обнаружили рюкзак с гашишем, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Задержанный оказался безработным приезжим с Курганской области. В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли из рюкзака 1076 грамм гашиша.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
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