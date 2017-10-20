ДТП в Харькове произошло из-за уличных гонок

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Водитель Lexus участвовала в уличных гонках по вечернему Харькову из-за чего проскочила на красный свет и спровоцировала ДТП с пятью погибшими. По словам советника МВД Украины, следствие должно установить второго участника гонок.

Причиной крупного ДТП в Харькове стали уличные гонки, в которых участвовала виновница аварии, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. "Лексус", оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить", - написал он в Facebook.

Геращенко подчеркнул, что необходимо установить личность водителя второго автомобиля, который участвовал в гонках.

Резонансное ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова. 20-летняя студентка на Lexus проскочила на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 человек, пять погибли на месте. Еще двое в критическом состоянии, среди них беременная женщина.

По некоторым данным, виновница ДТП приемная дочь крупного бизнесмена. Сразу после аварии на место приехала так называемая "группа поддержки" - молодые люди с автоматами. Сейчас девушка арестована. Также стало известно, что она и раньше грубо нарушала ПДД и участвовала в уличных гонках.