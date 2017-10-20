Полиция потребовала убрать палатки от здания Верховной рады

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В Киеве ряды митингующих у стен украинского парламента заметно поредели. Однако участники акции пока не спешат сворачивать платочный городок. У здания Верховной Рады остаются десятки людей. Организаторы протестов заявили, что теперь будут бороться другими методами. Новый план действий, как ожидается, они объявят в пятницу.

Этим утром многие палатки у Верховной рады оказались пусты, передает "ТВ Центр". Большинство организаторов акции объявили, что сворачивают свои силы и переходят к другим методам борьбы. Возможно, переедет и сам лагерь.

"Мы разрабатываем план наших дальнейших действий. Как огласим. Уже понятно, что будет с лагерем. Лагерь мы сделаем более компактным, чтобы его можно было защищать меньшим количеством людей. Организуем его по-военному. Уберем всех людей, которые ничего не делают, а только пиарятся. И высвободившиеся силы, а также людей, которые приедут к нам, будем использовать для действий наступательных", - говорит нардеп Семен Семенченко.

Стоять у Рады до конца решил только Михаил Саакашвили со своей партией "Движение новых сил". Но не на него ли намекал Семенченко, говоря о тех, кто пришел сюда пиариться. Если действительно так, то делать это на опустевшей площади Саакашвили будет куда труднее. Тем не менее, оставшиеся на площади заявляют, что готовят новые требования к властям.

Редеть колонны протестующих начали еще накануне днем, после того, как Рада приняла решение направить в Конституционный суд законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности. Затем, уже вечером, несколько сотен демонстрантов переместились к зданию администрации президента, где устроили пикет, а лидеры передали в приемную проект закона об антикоррупционном суде. Его рассмотрения также требовали митингующие, но оказалось, что даже обсуждать нечего. Документ президент еще не внес. Сам же Порошенко накануне едва ли не с ликованием приветствовал принятие закона о медицинской реформе. Примечательно, что несмотря на события у Рады, депутаты начали рабочий день именно с него, а не с документов, рассмотреть которые требовала улица.

"Приветствую этот важный результат на пути реформ, который включает в себя помимо медицинской, также пенсионную реформу и реформу образования. Нужно разъяснять обществу важность этих мер, чтобы мы ни в коем случае не потеряли темп", - говорит Порошенко.

Порошенко этими достижениями гордится. Но, как заявила даже его представитель в Раде, неприкосновенность с депутатов снимут в лучшем случае через год, закон об образовании, ограничивающий языковые права национальных меньшинств, жестко раскритиковали в России и Европе. А медицинскую реформу в народе уже называют "шаг не вперед - а два шага назад".

"Это реформой они забирают все до единой копейки из всех местных бюджетов и создают здесь, в Киеве, единый центральный счет, эдакий кошелек. Порошенко поставил над ним смотрящего. И я хочу задать вопрос украинцам: какую часть этого фонда зальют на свои офшорные счета? Я думаю, минимум половину. Невозможно сегодня людей окончательно ввести в заблуждение. Но особенно меня убила радость премьер-министра. Такая искренняя детская радость, смех, эмоции - это тест на его IQ", возмущается Юлия Тимошенко.

По данным опросов, 96% украинцев убеждены, что грядет полный развал системы здравоохранения. Ведь главный принцип реформы: "деньги ходят за пациентом", на самом деле означает, что пациенты будут ходить с протянутой рукой.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".