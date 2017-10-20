В "Царском селе" проводят реставрацию церкви Екатерининского дворца

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В музее-заповеднике "Царское село" проводят реставрацию церкви Екатерининского дворца. Она считается одной из жемчужин архитектурного ансамбля. Но масштабные восстановительные работы там не проводили больше 100 лет. Теперь специалисты в мельчайших деталях воссоздают богатое убранство храма.

На посветлевших после реставрации ангельских ликах специально оставили крошечные пятна в память о тяжелом военном прошлом. "По нему стреляли, это от выстрелов. Все дырочки были тщательным образом заделаны, плафон расчищен, красочный слой укреплен", - сказала замдиректора ГМЗ "Царское село" по реставрации Наталья Кудрявцева.

Немецкие солдаты стреляли в этих ангелов над алтарем, полностью разграбили иконостас, поснимали украшения, канделябры. Размер ущерба невозможно подсчитать до сих пор, передает "ТВ Центр". Все помещение церкви от пола до потолка сейчас занято строительными лесами, они устроены в несколько ярусов и на каждом своя реставрационная мастерская. На другом этаже заняты воссозданием церковного золоченого декора, восстанавливают и сам алтарь, он после войны сохранился лучше всего. А под его колоннами обнаружили целую коллекцию оригинальных золоченых фрагментов, которые сейчас очень помогают в работе.

После войны от роскошного убранства дворцового храма остались голые стены. Только недавно выяснилось, что еще до оккупации кто-то заботливо спрятал часть убранства под алтарем. Старинные позолоченные соцветия, ветки, ангелы из липы и папье-маше – помогают реставраторам довершить целые орнаменты. Ценный клад случайно нашли плотники.

Уже удалось воссоздать главную часть алтаря – золотые церковные врата. Над их узором ломали голову лучшие реставраторы, пытаясь угадать продолжение барочных завитков по нескольким сохранившимся фрагментам. Створки ворот дополнены точными копиями: пока из пластилина, потом их вырежут из липы.

"Здесь есть старые детали, которые настоящие. А это пластилин. Наши лепщики интегрировали настоящие подлинные детали в общую композицию врат", - сообщил руководитель реставрационных мастерских Царского села Борис Игдалов.

Труднее всего реставрировать панно, которые украшали потолки в предалтарной части храма. Огромные выцветшие холсты пришлось демонтировать и на деревянных валах перевезти в отдельную мастерскую. Они выполнены в специальной живописной технике "падуга" – и визуально заменяют архитектурные конструкции. Восстановить общий рисунок нужно так, чтобы, глядя вверх, зритель увидел объемный нарисованный купол. Трещины в картинах, словно шрамы, маскируют тончайшими кисточками – на корточках, на стремянках, сантиметр за сантиметром, день за днем.

"Нужно заполнить утраты специальным составом клеевым, выровнять, нанести фактуру, а сейчас мы делаем цветовую подготовку грунта, чтобы приблизить по цвету в авторской живописи", - рассказала художник-реставратор масляной живописи высшей категории Нина Русакова.

Церковь Екатерининского дворца в Царском селе, венец всего архитектурного ансамбля, золотые купола которой тиражируются на фотокарточках для туристов, после войны ни разу не реставрировалась полностью. Нынешние работы завершатся к концу 2018 года. Главный принцип – таково решение реставрационного совета - оставить ощутимые различия между воссозданным и оригинальным. Чтобы зритель мог оценить: как трудно возвращать то, что однажды было утрачено.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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