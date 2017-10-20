Жители Земли этой ночью увидят метеорный поток Ориониды

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Жители Земли в ночь на 21 октября смогут понаблюдать за метеоритным поток Ориониды. Лучшее время для наблюдения - с полуночи до рассвета.

Предстоящей ночью жители Земли смогут наблюдать в небе редкое явление - звездный дождь. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В пятницу нашей планеты достигнет метеорный поток Ориониды. Такое название он получил от созвездия Ориона, из которого вылетают частицы. Лучшее время для наблюдения - с полуночи до рассвета. Интенсивность звездопада будет максимальной - до 20 метеоров в час.