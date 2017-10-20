В Ленинградской области задержали главу ячейки ИГ

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Руководитель ячейки запрещенного в России "Исламского государства" задержан в Ленинградской области. Мужчина пропагандировал в интернете деятельность террористической организации, используя мобильные приложения WhatsApp, Telegram, Zello.

В Ленинградской области задержан руководитель ячейки "Исламского государства" (деятельность террористической организации запрещена на России). По данным источника "Интерфакса", мужчина вербовал людей через мессенджеры.

Задержанный в Кингисеппе гражданин Таджикистана 1984 года рождения пропагандировал в интернете деятельность ИГ, используя WhatsApp, Telegram, Zello. "Он привлекал людей, в частности, к организации взрывов в России, поездок на "джихад" в Афганистан, Сирию, Ирак", - рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело расследует петербургское управление Следственного комитета. По месту задержания мужчины изъяты исламская литература, пистолет с патронами и свертки гашиша.

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