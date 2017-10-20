Гуляющий по рынку на Камчатке медведь попал на видео

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Бурый медведь забрел на один из рынков города Елизово на Камчатке. Сейчас его ищут.

В Елизовском районе Камчатки ищут медведя, который вышел к жилым домам и может угрожать людям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Зверь этой ночью уже успел прогуляться по местному рынку. На записях с камер наблюдения видно, как животное попыталось приблизиться к человеку. Мужчине удалось убежать, закрыться в машине и светом фар отогнать хищника. Что заставило зверя выйти к людям — не ясно, но это уже далеко не первый случай. Только за этот год на полуострове пришлось убить больше 20 медведей, которые представляли опасность для людей.