США не планируют встречаться с представителями КНДР в Москве

Теги: Политика сша кндр встреча москва

Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что не планирует встречаться к главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве. Мероприятие проходит в столице с 19 по 21 октября.

Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман не намерена встречаться с главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве. Об этом она сообщила агентству "Интерфакс".

"У меня нет таких планов", - сказала Шерман.

Ранее источник сообщил, что дипломаты США и Северной Кореи могут провести встречу на текущей неделе в Москве. Их контакт может состояться на Международной конференции по нераспространению. Официально эту информацию не подтвердили.