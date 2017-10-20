США не планируют встречаться с представителями КНДР в Москве
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Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что не планирует встречаться к главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве. Мероприятие проходит в столице с 19 по 21 октября.
Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман не намерена встречаться с главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве. Об этом она сообщила агентству "Интерфакс".
"У меня нет таких планов", - сказала Шерман.
Ранее источник сообщил, что дипломаты США и Северной Кореи могут провести встречу на текущей неделе в Москве. Их контакт может состояться на Международной конференции по нераспространению. Официально эту информацию не подтвердили.
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