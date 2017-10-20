Полицейского, сбившего ребенка на переходе, уволят из МВД

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В подмосковной Коломне полицейский, который сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, будет уволен из органов после служебной проверки. Также понесут наказание его непосредственные руководители. Свою вину подозреваемый полностью признал.

Подмосковное МВД начало служебную проверку в отношении полицейского, который накануне сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает ТАСС.

По результатам этой проверки он будет уволен из органов внутренних дел и понесет соответствующее наказание. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Свою вину подозреваемый полностью признал. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство о заключении его под стражу.

19 октября в Коломне полицейский на личном автомобиле сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе. В момент аварии он находился в отпуске. Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами.

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