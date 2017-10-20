Лавров предупредил о катастрофе в случае конфликта с КНДР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допускать эскалации ситуации вокруг КНДР. По его словам, конфликт с Северной Кореей приведет к катастрофе. Лавров призвал мировое сообщество поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Конфликт с Северной Кореей приведет к катастрофе. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Ее решение требует энергичных дипломатических усилий. Главная задача на нынешнем этапе – предотвратить военный конфликт, который неминуемо приведет к масштабной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе", - сказал он.

Как сообщил ТАСС, министр призвал мировое сообщество поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Мы убеждены, что ее реализация будет способствовать снижению военной активности, напряженности на полуострове и (способствовать) формированию в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности", - сказал Лавров.