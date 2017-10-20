Мединский лично приехал на заседание ВАК по своей диссертации

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Глава Минкультуры Владимир Мединский приехал на заседание президиума ВАК, на котором рассмотрят его докторскую диссертацию. Ранее министр ни разу не присутствовал на заседаниях диссоветов, где обсуждалась его научная работа. Сегодня ВАК вынесет рекомендации по поводу его ученой степени, окончательное решение – за Минобрнауки.

Министр культуры Владимир Мединский будет присутствовать на заседании президиума ВАК, где будут рассматриваться вопрос о лишении его степени доктора исторических наук, передает "Интерфакс".

Президиум ВАК вынесет рекомендации по поводу его ученой степени. Окончательное решение по поводу степени Мединского должно вынести Минобрнауки, оформив его приказом министерства.

Мединский ни разу не присутствовал на заседаниях диссертационных советов по его докторской диссертации. На них он посылал своих представителей.

Ранее члены экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовали лишить Мединского степени доктора исторических наук. Однако это решение является промежуточным. Последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования.

Причиной рассмотрения вопроса о лишении Мединского научной степени стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого. По его словам, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

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