12:06, 20 октября 2017

Неизвестные сообщили о "минировании" посольства Японии в Москве

Теги:  япония  посольство  Происшествие  москва

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании посольства Японии в Москве. По данным источника в экстренных службах, в настоящее время на месте работают кинологи.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании посольства Японии в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Кинологи проверяют сообщение об угрозе взрыва по адресу: Грохольский переулок, 27", - сказал он.

С 11 сентября в 170 городах России атакам "телефонных террористов" подверглись более 2,6 тысячи объектов. По фактам массовых ложных сообщений о "минировании" объектов возбуждено уголовное дело.

Другие новости

В других СМИ