Собчак пойдет на выборы без политической программы
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Заявившая о планах идти на президентские выборы Ксения Собчак рассказала, что у нее нет политической программы. Телеведущая отметила, что ее шансы на победу малы и что остается "действовать как громоотвод".
Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах участвовать в президентских выборах, рассказала, что у нее нет политической программы, об этом она рассказала в интервью The Guardian.
"У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу", - поделилась она.
Собчак сообщила, что позиционирует себя как кандидат "против всех" и выступает в роли "громоотвода" для тех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина.
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