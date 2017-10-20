Роспотребнадзор продлил на полгода запрет на продажу "боярышника"

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Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгода. Кроме того, приостановлена торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Постановление о продлении запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на полгода подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Как передает ТАСС, по ее указанию также была приостановлена также торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Запрет на продажу алкогольных суррогатов был введен 23 декабря 2016 года. Поводом для это стали события в Иркутске в конце 2016 года, когда от отравления концентратом для принятия ванн "Боярышник" погибли более 70 человек. Попова ранее говорила, что число людей, погибш​их от отравления суррогатами, после введения запрета на их продажу снизилось на 20%.

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