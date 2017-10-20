Роспотребнадзор продлил на полгода запрет на продажу "боярышника"
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Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгода. Кроме того, приостановлена торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.
Постановление о продлении запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на полгода подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Как передает ТАСС, по ее указанию также была приостановлена также торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.
Запрет на продажу алкогольных суррогатов был введен 23 декабря 2016 года. Поводом для это стали события в Иркутске в конце 2016 года, когда от отравления концентратом для принятия ванн "Боярышник" погибли более 70 человек. Попова ранее говорила, что число людей, погибших от отравления суррогатами, после введения запрета на их продажу снизилось на 20%.
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