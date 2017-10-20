Матвиенко и Володин получили приглашение на встречу с новым президентом ПАСЕ

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что она и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин получили письмо от нового президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелли Кириакидес. По ее словам, они готовы встретиться с главой ПАСЕ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин получили письмо от нового президента ПАСЕ Стеллы Кириакидес. Об этом Матвиенко рассказала "Интерфаксу".

"Я и мой коллега, Вячеслав Викторович Володин, мы получили письмо от нового председателя ПАСЕ, сроки которого истекают в январе. Это такой переходный председатель. Тем не менее это руководитель ПАСЕ, которая оказывает также влияние на происходящие процессы", - передает ее слова ТАСС.

По словам Матвиенко, сроки встречи с временным руководителем ПАСЕ пока не определены, так как письмо от нее пришло 13 октября. Спикер Совфеда подчеркнула, что как только Кириакидес изъявит желание встретиться, удобные для обеих сторон сроки будут согласованы.